Türkiye Bakan Koca 3 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

Bakan Koca 3 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

Türkiye

Bakan Koca 3 Ekim corona virüs tablosunu paylaştı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu paylaştı. Son 24 saatte 59 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1470 oldu.

03 Ekim 2020, Cumartesi 19:07 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüse (Kovid-19) ilişkin "Bugün tespit edilen 1.502 yeni hastamız var. 59 can kaybımız var. Ağır hasta sayımız kontrol edilebilir seviyede seyrediyor. Yeni hasta sayısını azaltmak zorundayız. Bunun yolu tedbirlere birlikte uymak. Birlik olursak sonunda yenilen virüs olacak. " ifadesini kullandı.

Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan, Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, Türkiye’de son 24 saatte 1502 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 59 kişi hayatını kaybetti.

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