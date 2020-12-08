Bakan Koca, 4 ildeki tehlikeli durumu ortaya koydu
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İzmir, Adana, Mersin ve Hatay valileri, il sağlık müdürleri ve halk sağlığı başkanlarıyla çevrimiçi toplantı yaptığını belirterek bu illere ilişkin yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranlarını paylaştı.
08 Aralık 2020, Salı 20:51 Son Güncelleme:
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Paylaşımında İzmir, Adana, Mersin ve Hatay'daki corona virüs durumunu gözden geçirdiklerini ifade eden Koca, "Bu illerimizde sabit vaka artışı var, ağır hasta yükü artıyor. Sırasıyla Hatay, Mersin, Adana ve İzmir'de risk devam ediyor." dedi.
Koca'nın paylaşımının devamında paylaştığı verilere göre bu illerdeki yatak doluluk ve yoğun bakım doluluk oranları şu şekilde:
- İzmir'de yatak doluluk oranı %59, yoğun bakım doluluk oranı %83
- Adana'da yatak doluluk oranı %62, yoğun bakım doluluk oranı %81
- Mersin’de yatak doluluk oranı %58, yoğun bakım doluluk oranı %84
- Hatay'da yatak doluluk oranı %64, yoğun bakım doluluk oranı %89
Yerel ilave ve tedbirlerin zamanında ve hızlı şekilde devreye girmesinin sonuç almadaki önemini vurgulayan Koca "Sorumluluk hepimizin. Ara vermeden mücadeleye devam edelim; birlikte kazanacağız." ifadelerini kullandı.