Bakan Koca 6 ilimizi sıralayıp uyardı: Aradaki farkı açmalıyız

Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından son verilere ilişkin yaptığı paylaşımda, "Bazı illerimizde, vaka artışına rağmen yoğun bakım hasta sayımız düşük; Ankara'da 84, Konya'da 46, Bursa'da 43, Batman'da 22, Siirt'te 8, Van'da 5. İyileşen hasta sayımız bugün yeni vaka sayımızdan 220 fazla. Tedbirlerle aradaki farkı giderek açmalıyız." ifadesini kullandı.









Sağlık Bakanlığının internet sitesinde yer alan ve Bakan Fahrettin Koca'nın da Twitter'dan paylaştığı "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, dün 40 bin 496 test yapıldı, 1192 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu. Son 24 saatte 23 hasta vefat etti, 1412 kişi iyileşti.

Toplam test sayısı 2 milyon 945 bin 240, vaka sayısı 187 bin 685, vefat sayısı 4 bin 950 olarak kayıtlara geçti. Yoğun bakımdaki hasta sayısı 803, solunum cihazına bağlı hasta sayısı 327, toplam iyileşen hasta sayısı ise 160 bin 240 oldu.

Kayseri Valisi'nden açıklama

Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, kentte yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakalarındaki artışın akraba ziyaretleri, nişan, düğün ve taziye gibi etkinliklerden kaynaklandığını belirtti. Günaydın, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, koronavirüsle mücadelede şimdiye kadar elde edilen kazanımların tehlikeye atıldığını vurguladı.

Vaka artışına dikkati çeken Günaydın, "Çok kıymetli hemşehrilerim, corona virüsle mücadelede şimdiye kadar elde ettiğimiz kazanımları, ne yazık ki akraba ziyaretleri, nişan, düğün, taziye, toplu yemek ve kahvaltılarda tehlikeye atıyoruz. Son haftada pozitif vakaların yüzde 80,5'inin buralardan kaynaklandığını hatırlatmak isterim." ifadelerini kullandı.

Konya'da karantina

Konya'nın Seydişehir ilçesinde 1 mahalle ile 1 apartmanda, yeni tip corona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı. Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Kesecik Mahallesi ile Alaylar 1 Mahallesi'nde yapılan testlerde, Kovid-19 vakalarına rastlandı. Bunun üzerine Kesecik Mahallesi'nin tamamı ile Alaylar 1 Mahallesi'ndeki bir apartman, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla karantina altına alındı. Kararın ardından Kesecik Mahallesi'ne giriş ve çıkışlar kapatıldı.











