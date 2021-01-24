Türkiye Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak

Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak

Türkiye

Bakan Koca: 6.5 milyon doz aşı pazartesi sabahı ülkemizde olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 6.5 milyon doz koronavirüs aşısının pazartesi sabahı ülkemizde olacağını açıkladı.

24 Ocak 2021, Pazar 14:12 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında uygulanacak inaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü olan 6,5 milyon doz aşının, yarın sabah Türkiye'de olacağını bildirdi.

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Koca, Twitter hesabından, Türkiye'ye yapılacak ikinci aşı sevkiyatına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, paylaşımında, "İnaktif aşıların 10 milyon doz olan ikinci sevkiyatının ilk bölümü (6,5 milyon doz) aşılar, pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar, aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak." bilgisini verdi.

İnaktif aşıların 10 milyon doz olan 2. sevkiyatının ilk bölümü (6.5 milyon doz) aşılar pazartesi sabahı ülkemizde olacak. Tedarik planına uygun olarak teslimatlar aşı programı aksamadan devam edecek şekilde elimize ulaşacak.

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