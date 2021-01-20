Bakan Koca: 85 yaş üstü aşılama başlıyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilim Kurulumuzun yaptığı değerlendirmeyle yarından itibaren 85 yaş üzerindeki vatandaşlarımızın da aşılanmasına başlanacaktır. Mümkün olan en kısa sürede en çok vatandaşımızın aşıya ulaşmasını temin edebilmek için tüm şartları zorluyoruz." ifadelerini kullandı.

Koca, her bir aşamada aşı programına ara vermeden sürekli aşılama yapabilecek bir plan çerçevesinde aşı lojistiğinin devam edeceğini bildirdi.



