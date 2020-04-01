Bakan Koca açıkladı: 63 kişi daha hayatını kaybetti

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Corona virüs salgınında dünyada gelinen nokta olayın başlangıç günlerini bile unutturdu. Herhangi bir insan bu hastalık yokmuş gibi yaşayamaz.

Bu eski dünya değil, dünya insanın ekran başından izlediği haberler eskiye benzemiyor. Karşımızda sürekli hareket halinde olan içeri sızacak boşluk arayan bir düşman var. İnsanlık buna ilk kez tanık oluyor, dayanışma şimdi izolasyonla gerçekleşiyor. Dünya corona virüse karşı ne başarı göstermişse bunu izolasyona borçludur. Son 24 saatte yapılan test sayısı 14 bin 396, vaka sayısı 2 bin 148. Hayatını kaybedenlerin sayısı 63. Toplam 333 hastamız iyileşti. Toplam hayatını kaybedenlerin sayısı 277 oldu.

Bizim filyasyon dediğimiz taradığımız hastaların durumu. Şu anda yaptığımız taramalarda hasta sayısı 10 bine vardı. Pozitif vakaları taradığımızda 46 kişi oldu. Aile hekimlerimize teşekkür etmek istiyorum bu tablonun ortaya çıkmasında çok yardımcı oldu.

Bu taramada sadece 1 hastanın filyasyon çalışmasını örnek olarak gösteriyorum. Bulaştırdığı kişi sayısı 30. Kimlerde pozitif gördüğümüz, kimlerin yoğun bakımda olduğunu kimlerin hayatını gösterdiği bir örnek.

Bütün illerimizdeki dağılım. Bugüne kadar illerimizdeki dağılımı göstermemiştik. Bütün illerimizde artık bu virüsün olduğunu biliyoruz. Daha çok vaka İstanbul'da. İstanbul'daki vaka sayısı 8 bin 852, yüzde 60'lara yakın. Onu İzmir izliyor 853 vaka, 712 vaka ile Ankara izliyor. Konya'da 584 Kocaeli'nde ise 410 vaka var.

Bakan Koca, corona virüse bağlı vefatların en çok görüldüğü 10 ili açıkladı:





İstanbul: 117

İzmir: 18

Kocaeli: 8

Ankara: 7

Konya: 7

Zonguldak: 5

Trabzon: 5

Balıkesir: 5

Adana: 3

Sakarya: 3

Herkesin şu dönemde kendisini şüpheli görüp izole etmesini istiyoruz. Bulaştıran kişi ise hayatta ve hastaneye bile yatmadı. 3 kişinin hayatını kaybetmesine ve 12 kişinin de onun yüzünden pozitif olduğunu görüyoruz.

"Haftaya 20-25 bin aralığına çıkacağımızı düşünüyorum"

Test sayılarına ilişkin de tablo üzerinden bilgi veren Koca, her hastaya test yapılması gibi yanlış bir algının olduğunu söyledi. Koca, sözlerine şöyle devam etti:

"Japon heyetiyle görüştüm. Japonya'da yapılan test sayısı 34 bin ve bizim şu an test sayımız 100 bini geçti ve günlük test kapasitemiz 15 bini buldu. Şu an 71 merkezde çalışılıyor. Kim çalışmak istiyorsa her merkeze izin verdik, 89 merkeze çıkmak üzere önümüzdeki birkaç gün içerisinde de plan yapıldı.

Çin'den getirdiğimiz dahil olmak üzere devreye girdi, o da 400 bin. Elimizde ayrıca 1 milyon kit olduğunu da daha önce söylemiştim. Kit sorunundan öte bunu çalışabilecek ortamın olması önemli. Biz hem merkez sayılarımızı artırıyoruz hem bunu çalışabilecek bütün merkezlere de izin veriyoruz."

Günlük test sayısında 15 bine yaklaşıldığını vurgulayan Koca, "Haftaya 20-25 bin aralığına çok rahat çıkacağımızı düşünüyorum. Önümüzdeki bir hafta 10 gün içinde ise 30 binli rakamları göreceğimizi söylemek istiyorum." dedi.

Koca, sahayı çok taramak istediklerine dikkati çekerek, "Filyasyonu çok yaygın yapmak istiyoruz, yaygın yapınca da test sayımız daha çok artacak ve daha çok arttığı bu dönemde pozitif vaka sayısı da artmış olacak. Önemli olan burada hayatını kaybeden vatandaşımızın sayısını minimalize edebilir olmak. Bunun için de testi daha çok Bilim Kurulu'nda yeni algoritma olarak geliştirdiği hastalık bulgusu olan ve şüpheli olan kişilere bu testin yapılabilir olması. Herkese bu testin yapılması, ayrıca kendisinin negatif olduğunu düşünerek daha özgür daha rahat hareket etmesine sebep olarak 3-5 gün sonra bu test pozitif çıkabilir. Ama o dönemde rahat davrandığı için birçok kimseye bulaştırabilir. O nedenle hastalık bulgusu olan kişilere bu test yapılmalı ve bu dönemde herkes kendisini pozitifmiş gibi izole ederek önümüzdeki dönemi geçiriyor olmalı."

"Ölüm oranımız şu an yüzde 1,58"

Bakan Koca, vaka sayısına ilişkin grafik üzerinde de değerlendirmelerde bulundu.

Dün itibarıyla verilerin yer aldığı bir diğer tabloda ise hayatını kaybeden kişilerin grafiğini gösteren Koca, "Sayılarımız artıyor ama vakalarımız içindeki ölüm oranımız şu an yüzde 1,58. Bu anlamda birçok ülkeden aşağıda olduğumuzu, bunu eğer daha aşağı düşürme noktasında bir başarı gösterebilirsek, bu son derece bizim için önemli olur. Hedefimiz burada hayatını kaybeden vatandaşlarımızın sayısını azaltmak." diye konuştu.

"Corona virüs hastalığına yakalanan gençler de var"

Koca, "Özellikle de hayatını kaybedenlerin 60 yaş üstü ve kronik hastaların daha çok olduğunu söylemek istiyorum. Bu, gençlerin hiç olmadığı anlamına gelmez. Gençlerin de orta yaşın da hassasiyet göstermek zorunda olduğunu biliyoruz. Sadece bir yaş aralığının daha çok etkilendiğini göstermek için o tabloyu verdik." dedi.

Prof. Dr. Cemil Taşcıoğlu'nun hayatını corona virüs hastalığı nedeniyle kaybettiğinin anımsatılması üzerine Koca, çok iyi bir insan olan Taşcıoğlu'nun görevinin başında son güne kadar hizmet vererek hayata veda ettiğini söyledi.

Bakan Koca, Taşcıoğlu'nun ailesine, yakınlarına, camiaya başsağlığı diledi.

"Seyahat kısıtlaması daha da yoğun yapılmalı"

Koca, "Solunum cihazlarıyla ilgili seri üretimde hangi noktadayız. Bir sıkıntı var mı?" sorusu üzerine Koca, "Herhangi bir sıkıntımız yok." dedi.

"Seyahat kısıtlamasına karşın vatandaşların özel araçlarla seyahat ettiklerine" dikkat çekilerek, "Bununla ilgili bir düzenleme olacak mı?" sorusuna ise Koca, "Özellikle seyahat kısıtlamasının daha yoğun yapılması gerektiğini düşünüyoruz. Bu konuda da İçişleri Bakanlığımız zaten daha yoğunlaştırdığı bir döneme girmiş oldu. Önümüzdeki günlerde bu kısıtlamanın, izne bağlı biliyorsunuz, bunu daha da yoğunlaştırarak, sürdüreceklerini biliyoruz." yanıtını verdi.

Koca, "Bilim Kurulu sokağa çıkma yasağı önerdi mi?" sorusunu "Kurulun geçen toplantıda aldığı kararları biliyoruz. Bu kararların ne olduğu da belli. Özellikle bazı şehirler özelinde genel giriş çıkışların kontrolü istenmişti. Bu bütün Türkiye'de uygulandı. Önümüzdeki günlerde bunun daha yoğun şekilde, zaten İçişleri Bakanlığı bu anlamda yetkili, daha yoğun şekilde uygulanmış olacak." diye yanıtladı.

AA

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