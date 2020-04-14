Türkiye Bakan Koca açıklama yapacak

Bakan Koca açıklama yapacak

Türkiye

Bakan Koca açıklama yapacak

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu bugün tekrar toplanacak. Toplantı sonrası Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklama yapacak.

14 Nisan 2020, Salı 09:22 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulu, bugün saat 17.30’da video konferans yöntemiyle toplanacak.

Toplantı sonrası saat 19.00’da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca basın açıklaması yapacak.

Bakan Koca her toplantı sonrası yaptığı açıklamada son 24 saatteki corona virüs vakalarında son durumu paylaşıyor.

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