Türkiye Bakan Koca: Aşılar yola çıktı

Bakan Koca: Aşılar yola çıktı

Türkiye

Bakan Koca: Aşılar yola çıktı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, inaktif aşıların ilk bölümünü getiren uçağın, Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandığını bildirdi.

29 Aralık 2020, Salı 20:13 Son Güncelleme:
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Koca, Twitter'daki hesabından, Çin'den gelecek aşılara ilişkin paylaşımında, şunları kaydetti:

"İnaktif aşılarımızın ilk bölümünü getiren uçak Türkiye saati ile 19.50'de Pekin havalimanından havalandı. Yarın sabah burada olmasını bekliyoruz. Gelişmeleri bildirmeye devam edeceğiz."

AA

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