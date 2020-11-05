İzmir’deki depremde yaralı olarak kurtarılan çocukları tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinde ziyaretleri sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Sağlık Bakanı Koca'nın açıklamaları:

"Şu an hastanelerimizde tedavi altında olan 36 vatandaşımız var, 999 vatandaşımız taburcu edildi. Yoğun bakımlarımızda ise 7 hastamızın tedavisi devam ediyor, bu 7 hastamızın 5'inin durumu biraz daha ciddiyetini koruyor.

Bu arada ziyaret ettiğim tedavisi devam eden hastalarımız oldu.

Sayın hocalarımızla birlikte ziyarette bulunduk. Ve hepimizin merak ettiği geç dönemde kurtarılan vatandaşlarımız oldu biliyorsunuz.

Ayda bebeğimizi ziyaret ettim, yoğun bakımda. Genel durumunun iyi olduğunu, bugün veya yarın servise çıkarılabileceğini söyleyebilirim.

Elif serviste, kardeşleriyle birlikte tedavisi devam ediyor. Elif bebeğimizin de genel durumu iyi. Herhangi bir sorunu yok.

Ablaları, ikizler; onlarla da muhabbet ettik. Yoğun bakımda daha önce ziyaret etmiştik.

İdil'in son durumu

Covid pozitif olan kızımız İdil, kendilerini ziyaret ettim. Genel durumunun iyi olduğunu söyleyebilirim.

Günay evladımız biliyorsunuz yoğun bakımdaydı. Baştan daha çok böbrek yükü fazla idi.

Kendisinin genel durumu iyi, zannediyorum iki üç gün yoğun bakımda takibi yapıldıktan sonra servise alınmış olacak.

İnci kızımızı da ziyaret ettim, onun da genel durumu iyi.

Bu dönemde özellikle AFAD, UMKE yoğun bir gayret göstermiş oldular.

Toplam sağlık personeli olarak 1118 personelimiz yer aldı. UMKE ekibimiz gönüllü bir ekip. Bütün kurtarıcı ekipler olağanüstü gayret gösterdiler. Hepsine teşekkür ediyorum.

Hastanelerde son durum

Buca Devlet Hastanesi'ni ziyaret etmiştim, şu an serviste hasta takibi yapılamamakta. Biz erken dönemde özellikle acil durum hastanesi konusunda bütün müdahalelerin yapılabileceği yine Buca'da bahçesinde yapılmak üzere hastane inşaatına başlamış olacağız.

Kısa süre içinde hızla bitirilme çabası içinde olacağımızı da özellikle ifade etmek istiyorum.

İdil kızımı ve annesinin durumu iyi, ciddi bir semptomları yok. Sayın vekilimiz Tuncay Bey'i de ziyaret ettim. Arkadaşların yakın takip ettiklerini, kendileriyle bizzat konuştum. Ciddi bir semptomunun olmadığını, ateşli kırgınlıkla kendini göstermesi söz konusu. Ciddi olmadığını, şu an önemli bir sorunu olmadığını söyleyebilirim.

Yerli aşı denemesi

Yerli aşıyla ilgili söylemiştim. Faz1 dediğimiz insan uygulamaları bugün itibariyle ilk insan uygulaması Erciyes Üniversitemizde başladı

Bugün Türkiye'de yerli aşımızın insanlara uygulanması başlamış oldu.