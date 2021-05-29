Bakan Koca başlattı! Kampanyaya destek yağıyor

Sağlık Bakanlığınca yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında yürütülen aşılama kampanyası için televizyonlarda gösterilmek üzere "Kolları sıvıyoruz." sloganıyla kamu spotları hazırlandı. Bakan Koca, Twitter’dan kampanya için hazırlanan kamu spotunu, "Hayatımızın yeniden normalleşmesi için kolları sıvıyoruz." mesajıyla paylaştı.

Bunun ardından il sağlık müdürleri de sosyal medya hesaplarından, aşılamanın önemini vurguladıkları mesajlarını paylaşarak kampanyaya destek verdi. İl sağlık müdürleri, yaptıkları paylaşımlarda mevkidaşlarına da çağrıda bulundu. Kampanyaya katılan Sakarya İl Sağlık Müdürü Aziz Öğütlü, Rize’den gelen mesaja cevaben aşılama faaliyetleri için tüm sağlık çalışanları olarak "kolları sıvadıklarını" belirtti. Öğütlü, Siirt’e seslenerek, "Siz de kolları sıvamaya hazır mısınız?" sorusunu yöneltti.

"Vaka sayıları düşmeye başladı"

Kentte Kovid-19 ile mücadelede son durumuna ilişkin AA muhabirine değerlendirmelerde bulunan Öğütlü, aşılama çalışmalarının hızla devam ettiğini söyledi. Vatandaşların maske mesafe ve temizlik kurallarına riayet etmeye devam etmesi uyarısında bulunan Öğütlü, "Vaka sayıları düşmeye başladı.

Bu da bizim yavaş yavaş normalleşmeye girebileceğimizi gösteriyor." dedi. Vakalarda görülen düşüşleri daha iyi duruma getirmek istediklerini vurgulayan Öğütlü, "Lütfen tüm vatandaşlarımız, aşılama için risk ve yaş grubu durumuna göre sıraları gelince hemen randevu alsınlar. Biz hazırız, onları bekliyoruz." ifadesini kullandı.









AA