Bakan Koca: Birinci dalganın ikinci pikini yaşıyoruz

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

Salgın artarak devam ediyor, virüs daha fazla insana bulaşıyor.

Uzun bir süredir corona virüs aramızda zaman zaman duyarsız hale geliyoruz. Corona virüsün birinci dalgasının ikinci pikini yaşıyoruz, bayramlar ve düğünlerdeki hareketlilik ve dikkatsizliklerimiz bizi bu eşiğe getirdi. Hastaların ve yitirdiğimiz canları sayısı tüm dünyada olduğu gibi artıyor. Tedbirlerle özlemlerimizin sentezini yapabilmeliydik. Tatil yerlerinde, çarşı-pazarlarda tedbirlere ne kadar uyulduğunu içimiz acıyarak görüyoruz.

Sağlık kuruluşlarımızda 29 bin 865 çalışanımız virüse yakalandı. 52 sağlık çalışanımızı bu nedenle edebiyete ne yazık ki yolcu ettik.

Riskli iller hangileri?

Sağlık Bakanı Koca, "Ankara, İstanbul, İzmir, Bursa, Erzurum, Sivas, Kayseri halen yüksek riskli illerimiz arasında. Hasta sayısını Gaziantep'te yüzde 52, Şanlıurfa'da yüzde 59, Diyarbakır'da yüzde 49, Mardin'de yüzde 61 aşağı çekmeyi başardık. HES kodu başarıyla devam ediyor. İzolasyon tedbirine uymayan 153 bin pozitif kişi bu sayede tespit edildi. Koronavirüsün mevsimsel hastalıklarla birleşmesi mümkündür ancak bu duruma karşı yeni tedbirlerimiz alındı ve mücadelemizin boyutu değişecek. HES kodu uygulaması, kitle ulaşım araçlarından sonra, birçok sosyal mekana girişte de uygulanmak üzere yaygınlaştırılacaktır." ifadelerini kullandı.

Koca ayrıca, "Ülke genelinde durum kontrol altında. İstanbul, Trakya ve Ege Bölgesi'nde ciddi bir artış yok. Orta Anadolu ve Güneydoğu'da maalesef artış var." şeklinde konuştu.

Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara. Ankara, İstanbul'u vaka sayılarında iki kat geçmiş durumda.

Günün corona virüs tablosu

Sağlık Bakanı Koca 2 Eylül 2020 tarihli corona virüs tablosunu paylaştı. Türkiye’de son 24 saatte 107 bin 927 Kovid-19 testi yapıldı, 1596 kişiye hastalık tanısı konuldu. Son 24 saatte 45 kişi, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, ağır hasta sayısı 1017 oldu.







