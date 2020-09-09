Türkiye Bakan Koca, bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

Bakan Koca, bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

Türkiye

Bakan Koca, bu fotoğrafı paylaşıp teşekkür etti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle sosyal mesafeli oturup, sohbet eden 2 vatandaşın fotoğrafını paylaştığı Twitter hesabında, "Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim" dedi.

09 Eylül 2020, Çarşamba 20:57 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Fotoğrafta sohbet eden iki insan görmüyoruz sadece. Ailesini, arkadaşını ve ülkesini seven, onların sağlığını önemseyen iki sorumlu insan görüyoruz. Bu sorumluluk ve hassasiyeti gösteren herkese teşekkür ederim." ifadelerini kullandı. 

ANKARA (DHA)


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