Türkiye Bakan Koca: Bu teori bilimsel olarak yanlış

Bakan Koca: Bu teori bilimsel olarak yanlış

Türkiye

Bakan Koca: Bu teori bilimsel olarak yanlış

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs hakkında sosyal medya hesabından 'bu teori bilimsel olarak yanlış' ifadelerini paylaştı.

16 Temmuz 2020, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iş yerinde çalışanlar için önemli bir uyarıda bulunarak ‘bu teori bilimsel olarak yanlış’ dedi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı. Koca mesajında, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.



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