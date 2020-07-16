Bakan Koca: Bu teori bilimsel olarak yanlış
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs hakkında sosyal medya hesabından 'bu teori bilimsel olarak yanlış' ifadelerini paylaştı.
16 Temmuz 2020, Perşembe 17:00 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca iş yerinde çalışanlar için önemli bir uyarıda bulunarak ‘bu teori bilimsel olarak yanlış’ dedi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından önemli bir mesaj paylaştı. Koca mesajında, "İş yerinde biz bizeyiz teorisi. Bu teori 'bilimsel' olarak yanlıştır. İş yerinde biz bize değiliz. Sayısız insanla teması olan kişiler olarak birlikteyiz. Mesafeyi karşılıklı koruyalım. Maskeyi, tek başına kalmadıkça indirmeyelim" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1283745525402079232
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