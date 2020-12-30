Türkiye Bakan Koca: Corona virüs aşılarını taşıyan uçak Ankara'ya inecek

Bakan Koca: Corona virüs aşılarını taşıyan uçak Ankara'ya inecek

Türkiye

Bakan Koca: Corona virüs aşılarını taşıyan uçak Ankara'ya inecek

Sağlık Bakanı Koca, "(Kovid-19) Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

30 Aralık 2020, Çarşamba 02:42 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan uçağın 05.30'da Ankara'ya ineceğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

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AA

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