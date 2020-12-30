Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yeni tip corona virüs (Kovid-19) aşılarını taşıyan uçağın 05.30'da Ankara'ya ineceğini duyurdu.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Ümit ederim ki darlıkların bittiği genişliklerin başladığı gün bugündür. Aşılarımızı taşıyan Türk Hava Yolları'na ait uçağın bu sabah 05.30'da Esenboğa Havalimanımıza ulaşması beklenmektedir." ifadelerini kullandı.

AA



