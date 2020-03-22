Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de koronavirüsten 9 kişinin daha öldüğünü ve 289 kişiye tanı konulduğunu açıkladı. Böylece Türkiye'de koronavirüsten hayatını kaybeden sayısı 30'a yükselirken vaka sayısı ise 1236 oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Fahrettin Koca, bugünle ilgili güncel sayıları Twitter hesabından paylaştı ve şeffaflık vurgusu yaptı.

Bakan Koca, Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Mümkün olduğunca çok sayıda test yaptığımız unutulmamalı. Tedavi altına alınmış her hastayla salgının önünü kesmiş oluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Koca, şunları kaydetti:

Bugüne kadar toplam 20 bin 345 test yapıldı, 1236 tanı kondu, hepsi yaşlı 30 hastamızı kaybettik. Hastalık ülkemizde yokken, 'yok' dedik. Şimdi gün gün durumu açıklıyoruz. Şeffaflığımızla sizi tedbire de davet ediyoruz. Tedbirli olalım. Bu ülke, bu tehdide yenik düşmeyecek.





"Hayat eve sığar"

Bakan Koca öte yandan salgınla mücadele kapsamında yeni sloganı duyurdu. Sağlık Bakanlığı logosuyla birlikte turuncu zemin üzerindeki iletide Bakan Koca, "Hayat Eve Sığar" dedi.

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