Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son dakika bilgisine göre corona virüste son durumu açıkladı. Son 24 saatte 2357 kişiye Covid-19 tanısı konuldu, 99 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 110 bin 130, can kaybı 2805 oldu.
26 Nisan 2020, Pazar 19:37 Son Güncelleme:
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Bakan Koca Twitter'dan şu açıklamayı yaptı
Temaslı sayısı ve temas ortamı azaldığı için 50.000’e varan günlük test kapasitemizin 30.000’i kullanıldı. Son 20 gün içinde yeni vaka sayısının en düşük olduğu gün, bugün oldu. Yoğun bakım desteği alan hastalarımızın sayısındaki azalma devam etti.