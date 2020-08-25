Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.
25 Ağustos 2020, Salı 19:46 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu. Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.
Bakan Koca'nın paylaşımı
Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.
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