Türkiye Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca corona virüste son durumu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı.

25 Ağustos 2020, Salı 19:46 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Türkiye'de son 24 saatte 1502 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 24 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 261 bin 194, can kaybı 6 bin 163 oldu. Son 24 saatte 887 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 238 bin 795 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Bugün toplamda 6.5 milyon test sayısını geçtik. Yeni tespit edilen 1.500’den fazla hastamız var. Yeni hasta sayısını düşürmek mücadelemizin en önemli hedefi. Bu hedefe katkı için tedbirlere uyum şart. Sonunda yenilen virüs olacak.


İlgili Haberler
İçişleri'nden 81 ile corona virüs genelgesi: Sünnet düğünü ve kına gecesi yasaklandıVali duyurdu: Düğünler nikaha dönebilir


Yazarlarımızdan
Oral Çalışlar
Siyasi meşruiyet ve seçimler
Oral Çalışlar
Hakan Çelik
COVID-19’dan daha tehlikeli!
Hakan Çelik
Büşra Özbelli
Konu SMA hastası çocuklar, Bergüzar Korel’in samimiyeti değil
Büşra Özbelli
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Metrobüs yangını detayları ortaya çıktı: Hepimiz ölmüş olacaktık