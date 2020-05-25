Bakan Koca corona virüste son durumu paylaştı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca corona virüste son durumu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 987 kişiye corona virüs tanısı konuldu, 29 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 157 bin 814, can kaybı 4 bin 369 oldu.
25 Mayıs 2020, Pazartesi 20:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
İyileşen toplam hasta sayısı 120 bini geçti. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç azalmaya devam ediyor. ELDE EDİLEN BAŞARI, 83 MİLYONUN GÖSTERDİĞİ UYUMUN SONUCU. Yeni dönemde yeni ve güçlü tedbir, sosyal hayatta hep birlikte alınacak tedbirdir.