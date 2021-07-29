Türkiye Bakan Koca duyurdu: 3 ilde sevindiren gelişme

Bakan Koca duyurdu: 3 ilde sevindiren gelişme

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: 3 ilde sevindiren gelişme

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aydın ve Eskişehir'in mavi kategoriye, Aksaray'ın ise kırmızı kategoriden turuncu kategoriye geçtiğini açıkladı.

29 Temmuz 2021, Perşembe 01:57 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Aydın ve Eskişehir'de en az bir doz aşılama oranlarının yüzde 75'i geçtiğini belirterek, bu illerin mavi kategoriye geçtiğini ifade etti.

Koca, açıklamasının devamında ise "Aksaray, risk düzeyini düşürdü. Çok yüksek riskli, yani haritamızda kırmızıyla gösterilen iller grubunda olan Aksaray, aşılanma oranının yüzde 55'in üzerine çıkmasıyla artık turuncu, bir alt risk grubunda. Maviye geçiş bir karara, bir de hıza bağlı" dedi.

GÜNLÜK AŞILAMA 1 MİLYON DOZU GEÇTİ

Bakan Koca, yaptığı açıklamanın devamında günlük aşılama sayısını da açıkladı. Koca, açıklamasında "1 milyon 99 bin 5 kişi bugün hepimiz için hayırlı bir iş yaptı" ifadelerini kullandı.

ANKARA(DHA)

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