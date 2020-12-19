Bakan Koca duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep’te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Koca, "Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.









AA