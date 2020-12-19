Türkiye Bakan Koca duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Bakan Koca duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Türkiye

Bakan Koca duyurdu: Hayatını kaybedenlerin sayısı yükseldi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Gaziantep’te SANKO Üniversitesi Hastanesinin yeni tip corona virüs (Kovid-19) yoğun bakım ünitesinde yüksek akım oksijen cihazından kaynaklanan yangında hayatını kaybedenlerin sayısının 10’a yükseldiğini bildirdi.

19 Aralık 2020, Cumartesi 22:46 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Gaziantep’te bir hastanın daha nakledildiği hastanede yaşamını yitirdiğini açıklayan Bakan Koca, "Can kaybımız 10’a yükseldi. Merhumeye Allah’tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum." ifadelerini kullandı.

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AA

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