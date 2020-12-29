Türkiye Bakan Koca duyurmuştu: PCR testi zorunluluğu yarın başlayacak

Bakan Koca duyurmuştu: PCR testi zorunluluğu yarın başlayacak

Türkiye

Bakan Koca duyurmuştu: PCR testi zorunluluğu yarın başlayacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın duyurduğu 'Yurt dışından gelenlere PCR testi ibrazı zorunluluğu' uygulaması yarın başlayacak.

29 Aralık 2020, Salı 12:05 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, düzenlediği basın toplantısında, Türkiye'ye hava, kara ve deniz yolu ile gelecek tüm yolcuların son 72 saatte yapılmış negatif sonuçlu PCR testlerini ibraz etme gerekliliği uygulamasının başlatılacağını duyurmuştu.

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"PCR test ibrazı zorunluluğu" uygulaması yarın başlayacak. Uygulama, gelecek yıl mart ayına kadar sürdürülecek.

Pasaport kontrolü sırasında test sonuçları istenecek 

Avrupa'dan Türkiye'ye giriş yapılan Edirne'deki sınır kapılarında da yarın başlayacak uygulamada, kara yoluyla sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmak isteyenlere pasaport kontrolü sırasında son 72 saatte yaptırdıkları PCR test sonuçları sorulacak.

Hudut kapısında testi ibraz etmeyenler geri dönüş hakkını kullanabilecek ya da Türkiye'de konaklayacaklarını beyan ettikleri (ev, otel) adreste karantina altına alınacak.

Konaklayacak yeri olmadığını beyan edenler ise Sağlık Müdürlüğünün göstereceği yerlerde karantinaya alınacak.

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