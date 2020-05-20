Bakan Koca duyurdu: Şehirler arası seyahat HES kodu ile olacak

Corona virüs Bilim Kurulu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) ile mücadelede son durumu değerlendirmek üzere video konferans yöntemiyle toplandı. Vaka sayıları ve hastaların durumunun ele alındığı toplantıda, tanı ile tedavi konusunda dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler değerlendirildi, önlemler ele alındı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, video konferans aracılığıyla katıldığı Bilim Kurulu toplantısının ardından basın toplantısı düzenliyor.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

Salgına karşı aldığımız tedbirler toplum tarafından kabul gördü. Corona virüse karşı mücadelemiz, yakın dönemdeki en büyük seferberliğimizdi. Vaka sayısı binin altına düştüğünde, bu düşüş nihai başarının işaret fişeği olacaktır. Ev hayattır, ev hastalığa karşı hayat olmaya devam edecektir.

Hastalıktan hiç kaybımızın olmadığı günlerin geleceğini düşünüyoruz. Umutsuz tek gün bile yaşamadık. Mücadelenin daha ne kadar süreceğini bilemediğimiz için hayatı yeniden planlıyoruz. Erken umut, tedbirleri önemsiz kılmasın. Hala sağlık personelimiz, eve döndüğünde çocuklarına sarılamıyor. Risk hala dolaşımdadır. Yeni hasta sayısının azalması güvence değildir. Sokağa maskesiz çıkılmamalı, sosyal mesafe kuralına uyulmalıdır.

'Bayram sonrasında daha özgür olabiliriz'

Bayram günleri için veremediğim haberleri sonrası için verebilirim. Tedbirlere uyarsak bayram sonrası farklı olabilir. Bayram günlerinde tedbirlere uyarsak sonrasında daha özgür olabiliriz. Bayramdan sonraki günler daha özgür olacak ama tedbirlere uyarak yaşayacağız. Evimiz yine bizim için en güvenli yer olacak. Kontrollü sosyal hayat olacak. Mücadelenin birinci döneminde başardık, bu döneminde de başaracağımızdan kuşku duymuyorum.

Seyahat için kod uygulaması

Yarın itibarıyla iş yerlerinde, o iş yerinde uyulması gereken kuralları gösteren afişler ve rehberlerle karşılacaksınız. Bireyler risk taşımadığını, hasta veya temaslı olmadığını bu uygulama aracılığıyla gösterebilecek. Uygulamaya önce şehirler arası ulaşımda geçiyoruz. Mobil uygulama üzerinden alacağınız kodu kullanarak uçak ve tren seyahati yapabileceksiniz. Seyahatlerde sağlık durumlarının kontrolü, ilgili seyahat firması tarafından sağlanacak. Virüs bulaştığı tespit edilirse yolculuk esnasında temas ettiği kişilerin takibi yapılacak.

Yeni hastanelerin devreye girmesi ile İstanbul'daki yoğun bakım yatak kapasitesi genişleyecek. İstanbul'daki yeni hastanelere Murat Dilmener ve Feriha Öz Hocalarımızın isimlerinin verilmesi çok önemlidir. Onlar hocaların hocasıydı.

Sağlık turizmi sezonunu erken başlattık. Talebe, müracaata göre gerektiğinde charter seferler düzenlenebilecek.

Sınavlarda hangi önlemler alınacak?

Liseye geçiş ve üniversite sınavları için önlemler görüşüldü. Tüm öğrencilerimiz maskeyle sırasına oturacak. Sınav esnasında maskeyi çıkarabilecekler.

Salgın hızı düştü

Alınan tedbirleri doğrultusunda virüsün bulaşma hızı 1,56'dan 0,72'ye düştü. Tedbiri bırakmayalım, risk hala dolaşımda.

65 yaş üzerine seyahat izni

Cumhurbaşkanımızın talimatı doğrultusunda 65 yaş üzeri vatandaşlarımız eğer memleketlerine gidecekse seyahat izni verilecek. 65 yaş üzeri büyüklerimiz, eğer memleketlerine gitme noktasında sabit bir yere gittiklerinden emin isek ve sağlık sorunları yoksa bir aylık tek yönlü gidiş olmak kaydıyla izin durumu yarından itibaren söz konusu olacak.

Test sayıları artacak

Önümüzdeki dönem sadece semptom gösterenlere değil, belli bölgelerde herkese yapılabilir bir algoritmaya döneceğiz. Yakın zamanda havaalanlarında, yurt dışından gelen yolculara da testin yapılması şeklinde bir çalışmamız var. Gümrük kapıları dahil. OSB'lerde 50 bine yakın kişiye test yapıldı. Bu 50 bin testte pozitif çıkma oranı binde 3,5. Yani çok düşük.

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