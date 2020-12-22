Türkiye Bakan Koca: Eylül'den beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecek

Bakan Koca: Eylül'den beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecek

Türkiye

Bakan Koca: Eylül'den beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecek

Corona virüs mutasyonuyla ilgili açıklama yapan Sağlık Bakanı Koca, "RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir" dedi. Peki suş nedir?

22 Aralık 2020, Salı 13:42 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Corona virüsün mutasyona uğramış türü, tüm dünyada panik havası yarattı. İlk olarak İngiltere'de görülen mutasyona uğrayan koronavirüs sonrası açıklamalar da art arda geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Twitter hesabından yaptığı açıklama ile konuya açıklık getirdi. Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Günün önemli manşetleri için tıkla

"Kısa sürede neticelenecek" 

"RNA virüslerinde mutasyon beklenen bir durumdur. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğümüz salgının başından beri ülkemizde görülen tüm virüs suşlarında gen mutasyonunu düzenli olarak taramaktadır. Eylül ayından beri ülkemizde görülen suşların incelenmesi kısa sürede neticelenecektir"

Suş nedir?

Bir bakteri veya virüsün farklı alt türlerinin, aralarında genetik farklılıklar bulunan gruplarına "Suş" denir. Farklı suşlar arasında ilaçlara, dış etkilere dayanıklılık vs. özellik değişiklikleri olabilir.

İlgili Haberler
Prof. Dr. Uğur Şahin'den müjde: Türkiye için yeterli doz aşı depoladıkEntübe olacağını duyan corona virüs hastaları ölüm korkusu yaşıyor


Yazarlarımızdan
Murat Çelik
Virüs mutasyona uğradı peki şimdi ne olacak?
Murat Çelik
Rauf Tamer
Ters köşe
Rauf Tamer
Hakan Çelik
Avrupa Birliği’ne destek yüzde 95!
Hakan Çelik
Oral Çalışlar
Orhan Doğan’ın kızı Ayşegül
Oral Çalışlar
Murat Gülderen
Hayat karartan uygulamalar
Murat Gülderen
Banu Şen
Kadınlar, telefonunuza KADES'i indirdiniz mi?
Banu Şen
Şirin Sever
2020'de olan biten
Şirin Sever
Erkut Can
Altı buçuk dakikada bir can gidiyor
Erkut Can
Büşra Özbelli
Sen aşı yaptıracak mısın?
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
Terim zoru başardı, şimdi sıra kolayda
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Prof. Dr. Uğur Şahin'den müjde: Türkiye için yeterli doz aşı depoladık