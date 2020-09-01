Türkiye Bakan Koca, günlük corona virüs tablosunu açıkladı

Bakan Koca, günlük corona virüs tablosunu açıkladı

Türkiye

Bakan Koca, günlük corona virüs tablosunu açıkladı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'nin günlük corona virüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de 24 saatte 1572 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti.

01 Eylül 2020, Salı 19:16 Son Güncelleme:
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Türkiye'de son 24 saatte 1572 kişiye covid-19 tanısı konuldu, 47 kişi hayatını kaybetti, toplam vaka sayısı 271 bin 705, can kaybı 6 bin 417 oldu. Son 24 saatte 1003 kişinin daha iyileşmesiyle covid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 245 bin 929 oldu.

Bakan Koca'nın paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Kayıplarımızın ve ağır hastalarımızın sayısını azaltacak olan da bitirecek olan da tedbirlere tam uyumdur. Aktif hasta sayımız artmaya devam ediyor. Tedbirlere uyarsak kazanan biz olacağız. Güç tedbirde." değerlendirmesinde bulundu.


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