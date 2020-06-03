Bakan Koca: İkinci dalga beklemiyoruz

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

1 Haziran itibariyle yeni bir sürece girdik. Salgınla mücadelemizde birinci dönemi tamamladık.

Tedbirsiz davranmak tehdidin ortadan kalktığını varsaymaktır. Dünyanın şu anki refah düzeyi 6 ay öncesinden çok geriye düşmüştür.

Ülkemiz bu süreci çok az hasarla yaşayan nadir ülkelerden olmakla birlikte şartlardan elbette etkilenmiştir.

Yeni takvim başladığında öğrencilerimiz için tümüyle güvenli şartları hazırlamış olmalıyız.

Yaşlılarımızın kısıtsız şekilde sokağa çıkabilecekleri şartları uyacağımız tedbirlerle bizler sağlayacağız.

Tedbirlere uyarken sorumluluk alanımız öncekinden çok daha büyüktür.

Normal şartlara dönmediğimizi ancak planlı şekilde normal şartlara dönmeye çalıştığımızı unutmamalıyız.

Tedbirlere uyulmazsa hastalığın daha fazla yayılma imkanına ulaşacağı açıktır.

Evden çıktığımızda maskemizi mutlaka takacağız insanlarla aramızda 1.5 metre mesafe koyacağız. El temizliğine daha fazla önem vereceğiz.

Tedbirler sadece şahsınızla ilgili değildir. Tedbirler her gün karşımıza çıkan vaka tablosundaki sonuçlarla yakından ilgilidir.

Normalleşme sürecinin hayat tarzına bildiğiniz gibi kontrollü sosyal hayat adı verildi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca son durumu paylaştı:

"Bugün yapılan 52 bin 3005 testten 867'si pozitif çıkarken, bugün vefat eden 24 kişiyle birlikte koronavirüsten hayatını kaybedenlerin sayısı 4 bin 609'a yükseldi.

Covid-19 salgını sebebiyle bugüne kadar 4 bin 585 hastamızı kaybettik. Hiçbirimiz tedbirlerde daha başarılı olsaydık vefat sayımız değişmezdi diyemeyiz.

Restoranlar açıldı, masalarda 3 kişi oturmamalıyız. Tedbirlere uymazsak başa dönebiliriz.

Maske ve mesafe kuralını ihlal edenlere sosyal mesafenin ötesinde mesafeli davranın. Bu hakkınızı kullanın.

Restoranlar açıldı, masalarda 3 kişi oturmamalıyız.

İkinci dalga beklemiyoruz. Bunda kontrollü sosyal hayatı uygulamaya geçirmemizin rolü büyük.



