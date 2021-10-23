Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı
Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.
23 Ekim 2021, Cumartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Bakan Koca’nın, Twitter’dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim’de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 292,33, Ankara’da 374, İzmir’de 47,99 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta (2-8 Ekim) İstanbul’da 274,98, Ankara’da 356,49, İzmir’de 48,95 olarak kayda geçmişti. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan olduğunu belirtti.
AA
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1451919439356698626
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