Türkiye Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Türkiye

Bakan Koca illere göre haftalık Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı

Son dakika... Sağlık Bakanı Fahrettin Koca illere göre 9-15 Ekim'de her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayılarını açıkladı.

23 Ekim 2021, Cumartesi 17:39 Son Güncelleme:
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Bakan Koca’nın, Twitter’dan paylaştığı Türkiye haritasında yer alan verilere göre, 9-15 Ekim’de her 100 bin kişide Kovid-19 vaka sayısı İstanbul’da 292,33, Ankara’da 374, İzmir’de 47,99 oldu. Bu sayılar bir önceki hafta (2-8 Ekim) İstanbul’da 274,98, Ankara’da 356,49, İzmir’de 48,95 olarak kayda geçmişti. Bakan Koca, vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 ilin Kastamonu, Zonguldak, Karabük, Kilis, Tunceli, Ardahan, Çankırı, Kahramanmaraş, Osmaniye ve Erzincan olduğunu belirtti.

AA


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