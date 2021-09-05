Türkiye Bakan Koca 'Kaçınılmaz' deyip altını çizdi!

Bakan Koca 'Kaçınılmaz' deyip altını çizdi!

Türkiye

Bakan Koca 'Kaçınılmaz' deyip altını çizdi!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İtalya’nın dönem başkanlığında düzenlenen G20 Sağlık Bakanları toplantısına çevrimiçi katıldı.

05 Eylül 2021, Pazar 18:41 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, 'Covid-19 Salgınının Küresel Sağlık ve Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerine Üzerine Etkilerinin Değerlendirilmesi' başlıklı oturumda yaptığı konuşmasında, pandeminin dünya çapında insan sağlığı üzerinde yıkıcı bir etki oluşturmaya devam ettiğine dikkat çekti.

Koca, "Sağlıkla ilgili Sürdürülebilir Kalkınma Hedeflerinin öne çıkan hedefi olarak Evsensel Sağlık Kapsayıcılığının başarılmasını içeren yenilenmiş uzun vadeli bir vizyonu benimseme ihtiyacımız bulunmaktadır. Çünkü pandemi sağlık hizmetlerine erişimdeki adaletsizliği açıkça büyük bir sorun olarak ortaya koymuş, sağlık sistemlerinin inşasında eşitlik temelli ve insan merkezli yaklaşımları benimsemeyi kaçınılmaz bir şekilde gerekli kılmıştır" dedi.

Koca, kolaylaştırıcı bir çözüm önerisi olarak Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri kapsamında kronik hastalıkların yönetiminin güçlendirilmesine daha fazla yönelmek gerektiğini belirtti.

İnsan merkezli, değer temelli, hasta güvenliği ve kaliteye dayalı bir sağlık sisteminin inşa edilmesinin tüm toplumlar için hak olduğunu vurgulayan Koca, bu yolda G20 ülkelerine önemli sorumluluklar düştüğünü kaydetti. Toplantı sonunda Sağlık Bakanları Deklarasyonu kabul edildi.

ANKARA (DHA)

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