Türkiye Bakan Koca: Kitlesel bulaşma dönemine geçti

Bakan Koca: Kitlesel bulaşma dönemine geçti

Türkiye

Bakan Koca: Kitlesel bulaşma dönemine geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs bulaşları hakkında yeni bir paylaşımda bulundu.

18 Kasım 2020, Çarşamba 11:18 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti" dedi.

Bakan Koca'nın açıklamalarından satır başları:

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Önümüzdeki yıl 54’ü hastane olmak üzere 273 sağlık tesisini tamamlayarak, 13 bin 995 nitelikli yatak kapasitesini daha ülkemize kazandırmayı hedefliyoruz.

Virüs bulaştırıcılığından hiçbir şey kaybetmeden adeta kitlesel bulaşma dönemine geçti. Bugün itibarıyle dünyada pozitif vaka sayısı 55 milyon oldu. Ölüm sayısı ise 1 milyon 326 bini geçti. Hali hazırda 100 bini aşkın ağır vaka hastanelerde yaşam mücadelesi veriyor.

Görünen o ki, hayatımızı bir süre daha sıkı bir disiplin altına almak zorundayız. Dünyaya paralel olarak ülkemizde de 16 ayrı aşı çalışması yapılmaktadır. Bunlardan bir tanesi klinik öncesi dönemi başarıyla tamamlayarak insan denemelerine başlamıştır. Çin ve Almanya kaynaklı aşıların ülkemizde de faz çalışmaları devam etmektedir. Bu yıl henüz bitmeden aşıya kavuşmanın ümidi içindeyim. Bize düşen, bu süreci güvenli bir şekilde atlatabilmektir.


 DHA

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