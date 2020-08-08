Bakan Koca: Kuralsız kazanılmış savaş var mı?
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirleri için önemli bir paylaşımda bulundu.
08 Ağustos 2020, Cumartesi 10:06 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs tedbirlerinde maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekerek, "Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.
Bakan Koca, sosyal medya Twitter hesabından, corona virüs tedbirlerine dikkat çekmek amacıyla iki paylaşımda bulundu. İlk paylaşımda, "Bugünkü hayat mücadelesine virüsle mücadele dâhil" ifadelerini kullanan Bakan Koca, diğer paylaşımında ise, maske, mesafe ve temizliğe dikkat çekti. Koca, "Maske, mesafe, temizlik. Kuralsız kazanılmış savaş var mı?" açıklamasında bulundu.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1291985073105928193
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