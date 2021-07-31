Türkiye Bakan Koca: Mersin’de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi

Bakan Koca: Mersin’de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi

Türkiye

Bakan Koca: Mersin’de yangından etkilenen 132 kişi taburcu edildi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi" dedi.

31 Temmuz 2021, Cumartesi 01:09 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, Twitter hesabından "Mersin’in Silifke ve Aydıncık ilçelerinde meydana gelen yangınlardan etkilenen 132 kişi, tedavileri tamamlanarak taburcu edildi. Silifke ve Aydıncık halkına, tüm ülkemize, sağlık çalışanlarımız adına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum" açıklamasında bulundu.

DHA

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