Bakan Koca paylaştı: 29 Aralık 2020 corona tablosu

Son 24 saatte 183 bin 117 test yapılırken, 15 bin 805 yeni vaka tespit edildi. Bugün corona virüsten 253 kişi hayatını kaybetti.

Sağlık Bakanı Koca'nın paylaşımı

Bugün tespit edilen 2 bin 783 yeni hastamız var. Aktif vaka sayısında düşüş devam ediyor. Düşüş hızında yavaşlama olsa da ağır hasta sayımız da düşmeye devam ediyor. Kısıtlamalar sonuç veriyor. Aşıdan da sonuç alana kadar sabırla tedbirlere uymalıyız.