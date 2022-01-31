İşte Bakan Koca'nın mesajı...

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN 10 İL

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.



