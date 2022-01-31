Bakan Koca paylaştı... İl il haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı!
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayıları haritasını paylaştı.
31 Ocak 2022, Pazartesi 11:01 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Koca'nın mesajı...
15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.
EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN 10 İL
15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1488058076892696578