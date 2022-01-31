Türkiye Bakan Koca paylaştı... İl il haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı!

Bakan Koca paylaştı... İl il haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı!

Türkiye

Bakan Koca paylaştı... İl il haftalık koronavirüs vaka sayıları açıklandı!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, haftalık koronavirüs vaka sayıları haritasını paylaştı.

31 Ocak 2022, Pazartesi 11:01 Son Güncelleme:
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İşte Bakan Koca'nın mesajı...

15-21 Ocak arasında, 100.000 kişi içinde bir haftalık toplam yeni Covid-19 vaka sayısı il bazında neydi? Bilgiler, haftalık İnsidans haritasında.

EN ÇOK ARTIŞ GÖRÜLEN 10 İL

15-21 Ocak arasında vaka yoğunluğu bir önceki haftaya göre en çok artan 10 il: Erzurum, Bursa, Çankırı, Yalova, Erzincan, Uşak, Batman, Elazığ, Siirt, Bayburt.


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