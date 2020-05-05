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Türkiye Bakan Koca: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin

Bakan Koca: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin

Türkiye

Bakan Koca: Pazar saat 11.00-15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin." ifadesini kullandı.

05 Mayıs 2020, Salı 01:17 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı." ifadesini kullandı. Koca, Twitter hesabından, 65 yaş ve üstündeki kişilere yönelik paylaşımda bulundu.

Bakan Koca, "Önümüzdeki pazar saat 11.00 ile 15.00 arası parklar, sokaklar 65 yaş ve üstü büyüklerimizin. Kalabalık arkadaş grupları parkta bile olsa hala sakıncalı. Sabrınız için teşekkür ederim." değerlendirmesinde bulundu.


AA


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