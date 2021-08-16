Türkiye Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu! Koronavirüs risk haritasında son durum

Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu! Koronavirüs risk haritasında son durum

Türkiye

Bakan Koca sıcak gelişmeyi duyurdu! Koronavirüs risk haritasında son durum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Sinop ile Osmaniye’de ilk doz aşıyı olma oranının yüzde 75’in üzerine çıktığını, böylece düşük riskli il sayısının 28’e yükseldiğini bildirdi.

16 Ağustos 2021, Pazartesi 23:43 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajda, Sinop ve Osmaniye’nin düşük riskli iller arasında yerini aldığını belirtti. Bakan Koca, "Salgın hastalığa karşı karar verip ilk doz aşıyı olma oranları yüzde 75’in üzerinde. Haritada iki şehrimiz daha mavi. Düşük riskli il sayımız 28’e yükseldi." ifadelerini kullandı.

AA

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