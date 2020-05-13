Bakan Koca: Sıra onlarda
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bugün dışarı çıkabilecek çocuklar için önemli bir açıklamada bulundu.
13 Mayıs 2020, Çarşamba 09:50 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Saat 11.00-15.00 arası, çocuklarımız ve gençlerimiz özledikleri parklara, sokaklara kavuşuyor. Yakın arkadaşlar, mesafeli şekilde buluşuyor. Eve dönmesi biraz zor. Ama önümüzde çok daha güzel günler, upuzun beraberlikler var. Sağlığımız için birazcık daha fedakârlık yapacağız" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1260458457729302530