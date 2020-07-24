Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Türkiye genelinde, bakanlığımız tarafından yaklaşık 150.000 kişiyle yapılan COVID-19 tarama çalışmasında, rastgele test edilen her 1.000 kişiden 2,5’inde test sonucu pozitif çıkmıştır. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" dedi.

Bakan diğer paylaşımında ise, "Salgın boyunca toplam vaka sayısı 223.315’tir. Vakaların yüzde 46'sı İstanbul'da tespit edilmiştir. COVID-19 kaynaklı vefatlarınsa yüzde 50,2’si yine İstanbul’da olmuştur. Hepimizin iyiliği için dikkatli olalım. Hayat riske yenilmesin" ifadelerini kullandı.







