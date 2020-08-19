Türkiye Bakan Koca: Yenilen virüs olacak

Bakan Koca: Yenilen virüs olacak

Türkiye

Bakan Koca: Yenilen virüs olacak

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak." değerlendirmesini yaptı.

19 Ağustos 2020, Çarşamba 00:32 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, salgının sıfır noktası olan Wuhan'ın unutulduğunu belirterek, tüm dünyanın salgının merkeziymiş gibi mücadele etmek zorunda olduğunu kaydetti.  Savaşta ağır yenilgi alan ülkeler olduğunu aktaran Koca, "Biz, en iyiler arasındayız. Bilimin ve tedbirlerin gücüne inanarak, sağlık ordumuzla dayanışma içinde, mücadele edelim. Yenilen virüs olacak." değerlendirmesini yaptı.

Koca, aynı paylaşımı "Corona virüs alacağımız tedbirlerden daha güçlü değildir" yazılı farklı görsellerle de paylaştı.

AA


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