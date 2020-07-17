Türkiye Bakan Koca: Yoğun bakımdaki 3 hasta ile görüştüm

Bakan Koca: Yoğun bakımdaki 3 hasta ile görüştüm

Türkiye

Bakan Koca: Yoğun bakımdaki 3 hasta ile görüştüm

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca sosyal medya hesabından yoğun bakımda kalan 3 corona virüs hastası ile görüştüğünü ifade etti.

17 Temmuz 2020, Cuma 12:01 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yoğun bakımda yatan 3 hasta ile konuştuğunu belirterek, vatandaşları corona virüse karşı tedbirli olmaları yününde uyardı.

Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Yoğun bakımdaki 3 hastamızla konuştum. Tedavileri iyi sonuç veriyor. Tedbirlere uymanız konusunda ısrarcılar. Birbirimizi koruyarak başarılı bir gün geçirelim. İyi çalışmalar" dedi.



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