Bakan Koca'dan açıklama: Çıkan sonuçlar negatif
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca 61 kişinin karantinada olduğu Ankara Zekai Tahir Burak Kadın Sağlığı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde açıklamalarda bulundu. Bakan Koca sonuçların tamamının yarın çıkacağını belirterek "şu ana kadar çıkan sonuçlar negatif" dedi.
02 Şubat 2020, Pazar 22:14 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Zekai Tahir Burak Hastanesine ziyaretinin ardından açıklamalarda bulundu. Koca, Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerle ilgili, "Koronavirüs için 61 kişiden alınan numunelerin sonuçları yarın çıkmış olacak, şu ana kadar çıkanlar negatif." ifadelerini kullandı.
Sağlık ekiplerinin Vuhan'dan Türkiye'ye getirilenlerin psikolojik olarak herhangi bir sıkıntılarının olmadığını bildirdiğini belirten Koca, "İlave destek sağlanması gerekirse bunu da rahatlıkla yapabiliriz." diye konuştu.
AA