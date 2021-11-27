Türkiye Bakan Koca’dan ’Almanya’ paylaşımı: Sorumluluk almaya hazırız

Bakan Koca’dan ’Almanya’ paylaşımı: Sorumluluk almaya hazırız

Türkiye

Bakan Koca’dan ’Almanya’ paylaşımı: Sorumluluk almaya hazırız

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Almanya’da dünkü koronavirüs verilerini paylaşarak, "İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı.

27 Kasım 2021, Cumartesi 19:26 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "3,5 milyon vatandaşımızın yaşadığı 84 milyon nüfuslu Almanya salgında zor günler geçiriyor. Dün 72 bin 159 ile en yüksek günlük vaka sayısına ulaşıldı, 374 kişi hayatını kaybetti. İnsanımıza ve insanlığa karşı görevlerimiz var. Hasta vatandaşlarımız için sorumluluk almaya hazırız" ifadelerini kullandı.



DHA

Yazarlarımızdan
Hakan Çelik
İsrail ile karşılıklı büyükelçiler atanabilir
Hakan Çelik
Murat Gülderen
Hayalleri gerçek yapan uygulamalar
Murat Gülderen
Rauf Tamer
Bir bu eksikti
Rauf Tamer
Oral Çalışlar
Uygarlığın ölçüsü kaç metrekare?
Oral Çalışlar
Murat Çelik
O erkek çocuk...
Murat Çelik
Banu Şen
Şanlıurfa’nın nar bahçesi: Karaköprü
Banu Şen
Şirin Sever
Ben de utandım Boji!
Şirin Sever
Erkut Can
Eliz Amerika uçağına binsin
Erkut Can
Büşra Özbelli
Tavşan Ralph kısa filmini paylaşmaya yüzüm yok
Büşra Özbelli
Doğukan Tevfik Meriç
İstanbul dışında kazanmaya devam
Doğukan Tevfik Meriç
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER İşçi servisinin çarptığı motosiklet sürücüsü ağır yaralandı