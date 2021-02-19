Bakan Koca'dan aşı açıklaması
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca aşı hakkında yeni bir paylaşımda bulundu. Bakan Koca paylaşımında 'Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz' dedi.
19 Şubat 2021, Cuma 17:31 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca paylaşımında, "İnaktif aşının yan etki riski düşüklüğünün yanında mutasyonlardan da daha az etkileneceğini daha önce ifade etmiştik. Şimdi, dünya bunu da konuşmaya ve haberleştirmeye başladı. Bu ülkenin güzide vatandaşlarına en iyiyi temin etmek için çalışmaya devam ediyoruz" dedi.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1362766745430294531