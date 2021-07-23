Türkiye Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: Daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: Daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık

Türkiye

Bakan Koca'dan aşı paylaşımı: Daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, yaptığı açıklamada, toplumun yüzde 63'ünün en az bir doz aşısını olduğuna işaret etti. Koca, "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık" dedi.

23 Temmuz 2021, Cuma 00:10 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, toplumun yüzde 63'ünün en az bir doz aşısını olduğuna işaret etti.

"Aşılanma oranı daha düşük olsaydı, bugün daha yüksek vaka sayılarıyla karşılaşacaktık. Zayıf noktamız, salgınla mücadelenin kuralları konusunda yorulmuş olmamız ve bazılarımızın aşıyı ertelemesidir." ifadelerini kullanan Koca, "Kurallarla, aşıyla kontrolü ele alalım." çağrısında bulundu.

Vaka sayılarının bir gün, birkaç gün içinde düşmediğini deneyimlerle bildiklerinin altını çizen Koca, şunları kaydetti:

"Yarın muhtemelen daha yüksek bir sayıyla karşılaşacağız. Sonraki günleri, uyacağımız kurallar, yaptıracağımız aşılar belirleyecek. Almak istediğimiz sonuca göre hareket edelim. Kararlı davranalım."

AA

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