Türkiye Bakan Koca’dan Bayram mesajı: Ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum

Bakan Koca’dan Bayram mesajı: Ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum

Türkiye

Bakan Koca’dan Bayram mesajı: Ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" dedi.

20 Temmuz 2021, Salı 01:36 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Koca, Twitter hesabından Kurban Bayramına ilişkin paylaşımda bulundu. Koca, yaptığı paylaşımda "Yeri geldi tarlalara gittik. Köy bahçelerinde, kent meydanlarında buluştuk. Şimdi bayrama girerken, en az bir doz aşısını yaptıranların sayısı 39 Milyonun üzerinde. Aşı olanların, ev ev dolaşıp aşı yapanların, büyüklerimizin, ülkemizin her bir insanının Bayramını kutluyorum" notunu ekledi.

DHA

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