Türkiye Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Türkiye

Bakan Koca'dan Bilim Kurulu Toplantısı sonrası önemli açıklamalar

Bakan Koca, "(Kovid-19) Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz." açıklamasında bulundu.

16 Kasım 2020, Pazartesi 23:08 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "(Kovid-19) Son aylarda tüm dünyadakine benzer bir seyirle, vaka ve ölüm sayılarında önemli artışlara şahit oluyoruz." açıklamasında bulundu.

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Koca, "(Kovid-19) İstanbul başta olmak üzere ülkemizin genelinde daha ciddi seyrediyor." dedi.

Bakan Koca, "(Kovid-19) Hastalığın yayılmasını önleyici somut tedbirlerin hayata geçirilmesinin tavsiye edilmesi yönünde karar alındı." ifadelerini kullandı.

Bakan Koca, "Bilim Kurulu'nda (Kovid-19) artış hızının yüksek seyrettiği illerimizin üzerinde özel olarak durduk." diye konuştu.

Bakan Koca, salgınla mücadelede yalnızca kamu kurumlarının çabasının yeterli olmayacağını belirterek, "Yerel yönetimlerin, sivil toplum kuruluşlarının, medyamızın, kanaat önderlerinin ve birer birer her vatandaşımızın sağduyusuna ve katkısına ihtiyacımız var." dedi.


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