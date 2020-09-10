Türkiye Bakan Koca'dan corona virüs tedbirleri hakkında yeni açıklama

Bakan Koca'dan corona virüs tedbirleri hakkında yeni açıklama

Türkiye

Bakan Koca'dan corona virüs tedbirleri hakkında yeni açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca canlı yayında corona virüs salgını hakkında bilgiler verdi.

10 Eylül 2020, Perşembe 11:41 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, canlı yayında yeni tip corona virüs salgınına (COVİD-19) ilişin canlı yayında açıklamalarda bulundu.

Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

Van'daki hasta artışının özellikle üzerinde durduk. Köklü bir tarih ve kültürü barındıran kadim şehir Van, dinamik nüfusuyla büyüyen ve gelişen bir ilimiz.

Buna paralel olarak sağlık alanında ihtiyaçları da giderek artmakta. Corona salgını nedeniyle bu ihtiyacın büyüdüğünü görüyoruz.

Van'ın ihtiyaç duyduğu yatırımlar ve sağlık tesisleri hakkında detaylı değerlendirmelerimizi yapmış olduk.

Mart ayından beri büyük bir mücadele verdiğimiz corona virüs salgınında tekrar bir artış yaşanıyor.

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