Türkiye Bakan Koca'dan corona virüs test sonucu pozitif çıkanlara uyarı

Bakan Koca'dan corona virüs test sonucu pozitif çıkanlara uyarı

Türkiye

Bakan Koca'dan corona virüs test sonucu pozitif çıkanlara uyarı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs testi pozitif çıkan kişiler hakkında açıklamada bulundu.

28 Ağustos 2020, Cuma 15:36 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Covid-19 test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalara, dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Evden dışarıya adım atmayın. Test sonucu pozitif çıkan ve 14 gün boyunca evde kendisini izole etmesi gereken hastalarımız, dışarı çıkmayın. Virüsü başkalarına bulaştırarak ağır hastalık süreçlerine ve hatta ölümlere sebep olabileceğinizi unutmayın" dedi.



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