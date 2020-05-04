Bakan Koca'dan dikkat çeken paylaşım: Eskisi kadar yakın olamayız
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medyadan yaptığı paylaşımında, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
04 Mayıs 2020, Pazartesi 10:34 Son Güncelleme:
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Bakan Koca, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, trafikte çok sayıda aracın yer aldığı fotoğrafı paylaştı. Bakan Koca, bu paylaşımla birlikte corona virüs tedbirleri kapsamında vatandaşlara çağrıda bulunarak, "Eskisi kadar yakın olamayız. Evde kalmaya çalışalım" ifadelerini kullandı.
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1257203125984866304