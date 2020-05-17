Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı.
17 Mayıs 2020, Pazar 22:09 Son Güncelleme:
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'Mücadelesi için minnettarız' paylaşımı yapan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:
DR. YAVUZ KALAYCI. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin’di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için #minnettarız
https://twitter.com/drfahrettinkoca/status/1262076631386112000