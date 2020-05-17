Türkiye Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

Türkiye

Bakan Koca'dan Dr. Yavuz Kalaycı paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Dr. Yavuz Kalaycı'yı andı.

17 Mayıs 2020, Pazar 22:09 Son Güncelleme:
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'Mücadelesi için minnettarız' paylaşımı yapan Bakan Koca şu ifadelere yer verdi:

DR. YAVUZ KALAYCI. 1964, İstanbul doğumlu. Cerrahpaşa Tıp Fakültesi 1989 mezunu. İlk hizmet yeri Mardin’di. Hastalığa, sonradan kendi adı verilen Nişanca Aile Sağlığı Merkezi’nde yakalandı. Hayatta en çok hastalarına ve iki küçük kızına yakındı. Mücadelesi için #minnettarız



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