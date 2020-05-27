Türkiye Bakan Koca’dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı

Bakan Koca’dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı

Türkiye

Bakan Koca’dan eczacı İsmail Durmuş paylaşımı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden eczacı İsmail Durmuş ile ilgili olarak, "Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe’de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" dedi.

27 Mayıs 2020, Çarşamba 23:15 Son Güncelleme:
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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından corona virüs nedeniyle hayatını kaybeden Eczacı İsmail Durmuş ile ilgili videolu paylaşımda bulundu. Koca paylaşımında, "Eczacı İsmail Durmuş. 1985, Kayseri doğumlu. Ege Üniversitesi Eczacılık Fakültesi’nden 2007’de mezun oldu. En büyük tutkusu mesleğiydi. Birkaç yıl önce İstanbul Sancaktepe’de kendi eczanesini açmıştı. Bir çocuk babasıydı. Virüsü bir hastadan aldı. Mücadelesi için minnettarız" ifadelerini kullandı.



DHA

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