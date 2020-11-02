İzmir'deki depremde 65 saat sonra enkazdan çıkarılan 3 yaşındaki Elif Perinçek'i hareketsiz bulan kurtarma ekipleri, küçük kızın bir göz hareketini görerek mucizeye tanıklık etti. Elif'e ilk müdahaleyi yapan paramedik, küçük kızın beklediklerinden çok daha iyi bir durumda olduğunu ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındığını söyledi.





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Sağlık Bakanlığı Ulusal Medikal Arama Kurtarma Ekibi'nde (UMKE) görevli paramedik Tolga Ünsel, Elif Perinçek'in kurtuluş anlarını anlattı. Elif'e ilk müdahaleyi yapan ekipte yer alan Ünsel, 65. saate yaklaştıkları anda umutlarını yavaş yavaş kaybetmek üzere olduklarını ifade etti.

"Ufak bir hareketiyle canlı olduğunu gördük"

Ünsel, AFAD ekibinin enkazda deliği açıp bir bebek tespit ettiğinde saatlerin 07.54'ü gösterdiğini dile getirerek, "Elif'e ilk bakıldığında hareketsizdi ve çok küçük bir yapıya sahipti. Maalesef cansız bir beden olarak düşünülüyordu. Ancak tam çıkarma esnasında gözlerinin hareket ettiğini fark ettik. Daha sonra ufak bir hareketini fark edip canlı olduğunu gördük. Bizim için gerçekten mucizeydi." dedi.

Oksijen takviyesi yapıldı

Elif'i 08.05'te delikten çıkardıklarını ifade eden Ünsel, ilk müdahaleyi deliğin başında yaptıklarını, travma tahtası ile boyunluk taktıklarını ve üstünü örterek sahra hastanesine aldıklarını aktardı. Hastanede tüm tıbbi bakımları yapılan bebeğin damar yolunun açıldığını ve serum takıldığını, oksijen takviyesi yapıldığını anlatan Ünsel, bebeğin ambulans ekiplerince 08.12 itibarıyla Ege Üniversitesine nakledildiğini dile getirdi.

"Beklediğimizden daha iyi çıktı"

"Elif beklediğimizden daha iyi çıktı" diyen Ünsel, "Tıbbi uç noktamızdan ambulansımıza alırken bir UMKE'ci arkadaşımızın parmağını tutuyordu, yani o kadar iyiydi. Hastaneden de bilgi aldık gerekli bakımları yapılmış tedbir amaçlı yoğun bakımdaymış" dedi. Ünsel, arama kurtarma çalışmalarında ilk 72 saatin çok önemli olduğunu, ekiplerin 1 dakika durmadan çalıştığını, tek isteklerinin canlı bedenlerle enkaz alanından ayrılmak olduğunu söyledi.









Elif'in sağlık durumuyla ilgili Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu.

Koca, sevindiren açıklamayı yaparak "ELİF PERİNÇEK. 65 saat sonra kurtarıldı. 3 yaşında. SAĞLIK DURUMU: Bilinci açık, ciddi bir kas ezilmesi ya da kırığı yok. Enkaz altında uzun süre hareketsiz kaldığı ve sıkıştığı için yoğun bakımda takip ediliyor. İki ablasının da durumu iyi" dedi.











